O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, afirmou, hoje, no terceiro e último dia da Festa da Cebola, que confia nas entidades competentes para reverter a diminuição da produção, que implicou também a menor presença de produtores no evento.

Uma doença está a afetar esta produção que é cartaz do evento já muito concorrido.

Milton Teixeira destacou o trabalho que a iniciativa envolveu, quer por parte do trânsito, da proteção civil e até de agentes da PSP que realizaram uma ação pedagógica junto de vários jovens, enquanto exerciam o seu trabalho no controlo do trânsito e na segurança da iniciativa.