O IDEIA – Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia apresentou, hoje, publicamente, por ocasião do Dia da Assembleia Legislativa da Madeira, especímenes bibliográficos raros do seu acervo, nos quais se inclui, e merece particular destaque, a obra doada pelo presidente do Parlamento madeirense, José Manuel Rodrigues, intitulada ‘Quinto Centenário do Descobrimento da Madeira’ – Publicação Comemorativa, coord. de Pe. Fernando Augusto da Silva, Funchal, Comissão de Propaganda e Publicidade do Centenário (Tip. Bazar do Povo), 1922 (dezembro), 62 pp.

No exemplar, restaurado pela Direção Regional do Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira, “surge a versão do texto ‘A Autonomia da Madeira’, que se configura “como a mais completa e estruturada, com a vantagem de ter sido provavelmente publicada sob a direção de Pestana dos Reis. Antes, houve a versão apresentada pelo autor na reunião de 16 de dezembro do mesmo ano (1922), assembleia convocada por Fernando Tolentino da Costa, Presidente da Comissão Executi­va da Junta Geral, conforme relatada na imprensa da época, nomeadamente no Diário de Notícias do Funchal (a 17 de dezembro de 1922)”.

“Se não a versão original, esta é, sem dúvida, a primeira versão impressa em forma de livro e, assim, certamente a mais apurada e conclusiva sobre o projeto de Manuel Pestana dos Reis para a nossa Autonomia”, explicou Marcelino de Castro, coordenador do IDEIA. O livro faz uma síntese das comemorações do quinto centenário do descobrimento da Madeira.

A apresentação, que esteve a cargo do coordenador do IDEIA, aconteceu no âmbito das comemorações do Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que se assinala a 19 de julho, tendo merecido particular destaque.