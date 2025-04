Bom dia! É quarta-feira!

* A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção Regional de Educação, promove hoje a conferência “Comemoração do Dia Mundial da Consciencialização Sobre o Autismo”, pelas 9h30, no auditório do Centro de Estudos e História do Atlântico Alberto Vieira.

* Terá lugar hoje, às 9h30, a reunião do executivo da Câmara Municipal do Funchal. As declarações no final da reunião, estão previstas para as 12h00.

* Pelas 16h00, acontece a cerimónia de descerramento do busto do antigo diplomata Aristides de Sousa Mendes, no Miradouro do Socorro, junto ao Barreirinha Bar Café. O busto foi elaborado pelo escultor madeirense Jacinto Rodrigues.

* O secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 16h00, na conferência de imprensa de apresentação do Festival da Canção Infantil da Madeira 2025, que terá lugar no Salão Nobre do Conservatório – Escola das Artes da Madeira.

* O Núcleo de Árbitros da RAM, celebra o seu 40.º aniversário este ano e para assinalar a data acontecerá a realização de uma Gala Comemorativa que terá lugar no restaurante “O Lagar”, em Câmara de Lobos, com início marcado para as 19h00.