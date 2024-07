Carlos Coelho, presidente da concelhia do PS da Ponta do Sol,

lamentou hoje, em comunicado, o facto de Rui Marques e Sara Madalena terem votado favoravelmente um orçamento da Região, que na opinião do dirigente socialista “penaliza gravemente a Ponta do Sol”.

“Ver deputados que se apresentam como defensores da sua terra votarem a favor de um orçamento que reserva para a Ponta do Sol uma verba irrisória é uma traição aos ponta-solenses”, afirma.

Segundo Carlos Coelho, a verba destinada a investimentos do Governo Regional na Ponta do Sol equivale a 0,04% do total do Orçamento Regional, considerando que “são uns míseros 830 mil euros, de um orçamento de 2195 milhões de euros”.

Afirma ainda que este orçamento “pretende enganar os ponta-solenses” e destaca o facto de o Governo voltar a anunciar a Via-expresso para os Canhas, promessa que já tem mais de uma década.

“É mais areia para os olhos dos ponta-solenses. Se, em 2020, Pedro Calado, então vice-presidente do Governo, estimava que esta obra custaria 35 milhões de euros, como é que será feita agora, se o Governo prevê investir na Ponta do Sol menos de 1 milhão de euros?”, questiona.

“É uma traição estes deputados votarem a favor de um Orçamento Regional tão mau para o nosso concelho. Durante a campanha, assumiam dar voz às preocupações do concelho, mas, depois de eleitos, esqueceram definitivamente a Ponta do Sol”, frisa.

Carlos Coelho não deixa também de fazer referência à Festa da Banana, que não se realizou este ano, manifestando estranheza pelo facto de nem Rui Marques nem Sara Madalena terem questionado a secretária da Agricultura e Ambiente sobre tal facto.

“Numa terra em que se fazem festas de tudo, até festas da cereja em ano em que não há cereja regional, como é possível não se questionar sobre o facto de não ter sido realizada a Festa da Banana, o nosso produto agrícola mais relevante?”, pergunta o socialista.