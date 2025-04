O presidente e o tesoureiro da Associação de Estudantes de Engenharia do Porto demitiram-se hoje e a direção pediu desculpa às alunas alegadamente fotografadas e filmadas sem consentimento, lamentando que os “atos inaceitáveis” tenham quebrado a confiança da comunidade académica.

“Queremos publicamente pedir desculpa, sobretudo às estudantes afetadas pelos atos inaceitáveis e que condenamos desde o primeiro momento”, refere a direção da Associação de Estudantes (AEFEUP).

Num comunicado enviado à Lusa, a direção diz ainda lamentar “profundamente a exposição de privacidade e a quebra de confiança” que o caso representa para a comunidade académica.

“O sucedido não reflete, de forma alguma, os valores que defendemos, e reiteramos o nosso total compromisso em trabalhar ativamente para que situações desta gravidade nunca mais se repitam”, refere.

Segundo a direção da AEFEUP, as captações não foram feitas “debaixo de saias ou debaixo das mesas”, nem são “de teor íntimo”.

“Não são captações de teor íntimo, como tem sido indevidamente divulgado em alguns canais de comunicação. Esta linguagem distorce os factos e contribui para uma perceção errada da realidade”, sustenta.

Depois de afastar os membros que estiveram envolvidos na situação, a direção da associação de estudantes assegura que “promoveu o apuramento rigoroso dos factos e a verificação da veracidade das informações”, tendo também acompanhado e prestado apoio às vítimas.

Segundo o comunicado, o presidente e o tesoureiro da direção apresentaram a demissão formal à Mesa da Assembleia Geral.

A direção diz ter atuado com o apoio de um advogado e estar disponível para prestar “todo e qualquer apoio às autoridades competentes caso se verifique a necessidade”.

“A AEFEUP optou por um plano de ação focado nas vítimas, privilegiando o contacto direto com as mesmas, prestando apoio individualizado e solidário, e respeitando sempre a sua privacidade”, acrescenta.

Dizendo estar ciente da exposição mediática do caso, a AEFEUP assegura que “nem todas as informações divulgadas correspondem aos factos apurados com rigor”.

“Este momento difícil exige uma reflexão profunda sobre os mecanismos de prevenção, sensibilização e responsabilização dentro das estruturas associativas”, acrescenta, dizendo que os comportamentos individuais “não representam o coletivo, nem definem os princípios da associação”.

Dezenas de estudantes reuniram-se hoje em frente à sede da AEFEUP, onde decorre uma Assembleia Geral Extraordinária.