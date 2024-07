A cerimónia de entrega de certificados dos cursos de formação profissional promovidos pela ADENORMA – Associação de Desenvolvimento da Costa Norte da Madeira decorreu hoje, em São Vicente.

Estas formações resultam do projeto apresentado por esta Instituição Particular de Solidariedade Social ao ‘Programa Vinci para a Cidadania’ e que foi contemplado com os recursos necessários para as diferentes componentes da candidatura.

Os três cursos - Cuidador intergeracional, Programação Informática e Noções de Gestão e Apoio Administrativo – visaram capacitar os formandos com competências essenciais para o mercado de trabalho.

“Com o apoio do ‘Programa Vinci para a Cidadania’ e a colaboração da Escola Agrícola da Madeira, foi possível oferecer uma formação certificada de qualidade, garantindo que todos os formandos tivessem uma experiência de aprendizagem enriquecedora”, refere a instituição em comunicado.

O ‘Programa Vinci para a Cidadania’ é uma iniciativa voltada para o apoio a projetos de desenvolvimento comunitário, com foco no acesso ao emprego, mobilidade, inserção pela habitação e intervenção social em bairros prioritários, promovendo um impacto positivo nas comunidades onde atua.

A ADENORMA, dirigida por Medeiros Gaspar, é responsável por diversos projetos de apoio social nos municípios de São Vicente, Porto Moniz e Santana. Entre esses projetos, estão um banco de ajudas técnicas, a dinamização diária de diversos centros de dia e o acompanhamento da população com mais de 65 anos pelo ‘Projeto 65+’.