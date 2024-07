O crescimento dos preços das casas não está a perder ritmo em todo o território nacional. O INE destaca que, no primeiro trimestre de 2024, os “preços da habitação aceleram em 14 dos 24 municípios mais populosos”- Porto e Lisboa inclusive.

Foi o Funchal que teve a evolução mais expressiva: os preços subiram 18,2% no início do ano, mais 17,6 p.p. face à variação homóloga registada no trimestre anterior. Também Coimbra e Matosinhos registaram uma aceleração expressiva na subida dos preços (de 11 p.p. e 8,7 p.p., respetivamente).

Por outro lado, observou-se uma desaceleração dos preços da habitação em 10 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (menos oito municípios face aos registado no quarto trimestre de 2023). Os maiores abrandamentos na subida de preços foram observados em Loures (-13,9 p.p.), Maia (-13,2 p.p.), Cascais (-11,8 p.p.) e Braga (-10,1 p.p.).

Embora a evolução do custo das casas vendidas ocorra a diferentes ritmos, o que salta à vista é que quase todos os municípios populosos do país viram as casas a ficar mais caras no último ano. Matosinhos (20,4%), Funchal (18,2%) e Vila Nova de Gaia (16,8%) registaram os maiores aumentos dos preços das casas entre o início de 2024 e o mesmo período do ano passado. “Loures foi o único município a registar um decréscimo no preço mediano da habitação face ao trimestre homólogo, de 5,2%”, destaca o instituto.

Sem surpresa, os municípios de Lisboa (4.190 euros/m2), Cascais (3.881 euros/m2), Oeiras (3.281 euros/m2), Porto (2.941 euros/m2) e Funchal (2.640 euros/m2) destacaram-se por apresentarem os preços medianos de habitação mais elevados entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Já Guimarães (1.211 euros/m2) e Santa Maria da Feira (1.228 euros/m2) registaram os preços das casas mais baixos.