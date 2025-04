Homem hospitalizado após agressão na via pública

Um homem de 50 anos foi hospitalizado na noite de ontem, após ter sido alegadamente agredido na via pública, no Funchal. A vítima deu entrada no serviço de urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça com uma ferida sangrante na cabeça, provocada, ao que tudo indica, por um objeto cortante.

Segundo apurou o JM, o homem afirmou à equipa médica ter sido atacado na cabeça com um objeto que não conseguiu identificar. A agressão ocorreu ao final da noite de quinta-feira, na Rua de Santa Maria.

Fonte hospitalar confirmou que a vítima foi transportada por uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa, que se deslocou prontamente ao local para prestar os primeiros socorros.