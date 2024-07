O livro ‘Vendaval de Utopias – Os Católicos da Revolução e o PCP’, de Edgar Silva, é apresentado a esta hora no Colégio dos Jesuítas.

Com a chancela da editora ‘Página a Página’, esta publicação, resultante da pesquisa feita para a tese de doutoramento do dirigente comunista, trata as dinâmicas sociais e políticas do Portugal de então. Também atravessa os “processos de convergência de setores católicos com militantes do PCP”, conforme denota a sinopse, assim como a instauração do regime democrático.

O diretor do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF),Francisco Faria Paulino, é quem preside à apresentação no auditório da Universidade da Madeira.

Afirmou ser um trabalho “rigoroso com uma escrita simples, mas sem ser simplista”.