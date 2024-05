Nacional: Tiago Margarido renova por duas épocas e segue Rui Alves

O Nacional anunciou, antes do início da partida com o Mafra, que o técnico Tiago Margarido, de 35 anos, vai manter-se no comando técnico do plantel alvinegro após o fim desta temporada.

Antes de conduzir o Nacional à I Liga, o técnico nortenho teve passagens, enquanto técnico principal, por Canelas 2010 e Varzim.

Tiago Margarido vai renovar por duas temporadas.

No seguimento deste anúncio, está o facto de a direção também ter assumido que vai continuar no clube.