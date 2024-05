No âmbito do apoio prestado na área da Psiquiatria, Saúde Mental e Reabilitação Psicossocial, são várias as hortas e os pequenos pomares que se encontram nos terrenos anexos à Casa de Saúde de São João de Deus, cuja manutenção faz parte do plano terapêutico aplicado aos pacientes aptos a desenvolver este tipo de atividade.

O diretor regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural visitou, esta quarta-feira, as instalações da Casa de Saúde, onde se inteirou particularmente das várias hortas que fazem parte daquela instituição.

De acordo com uma nota enviada à redação, Marco Caldeira, acompanhado pelo diretor daquela instituição, Eduardo Lemos, conheceu o contributo significativo destes espaços para a reabilitação psicossocial e o desenvolvimento pessoal dos indivíduos internados, assim como da necessidade que esta instituição, sem fins lucrativos, tem na intervenção técnica dos serviços sob a sua alçada, nomeadamente nas podas e enxertias, bem como no combate à praga da Cochonilha que afeta as anoneiras.

No final da visita, Marco Caldeira enalteceu o trabalho relevante desenvolvido pela Casa de Saúde de São João de Deus, garantindo a disponibilidade da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural em prestar todo o apoio necessário para a manutenção das hortas e pomares localizados na zona alta de Santo António.