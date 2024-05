A candidatura do partido ADN visitou esta manhã o mercado do Santo da Serra, onde teve a oportunidade de conversar com os comerciantes locais e ouvir as suas preocupações.

Este mercado, com a sua vibrante atmosfera e rica variedade de produtos, é um verdadeiro ponto de encontro para a comunidade e um símbolo da cultura madeirense.

Entre os temas mais reclamados, destacou-se o problema das infiltrações de água. “Como ocorreu hoje, quando chove, entra muita água devido ao teto de zinco e plástico, causando transtornos consideráveis tanto para os comerciantes quanto para os clientes”, refere o ADN em comunicado. Esta situação compromete a segurança e o conforto, tornando urgente a necessidade de reparos estruturais no teto.

Outra questão levantada foi a iluminação inadequada durante o inverno. Nos dias escuros, a luz interna é insuficiente, dificultando o trabalho dos comerciantes e a experiência dos clientes. Uma melhor iluminação ajudaria a criar um ambiente mais acolhedor e funcional, independentemente das condições meteorológicas - aponta.

No âmbito da higiene, os comerciantes expressaram frustração por terem que varrer a sujidade do dia anterior logo pela manhã. “Eles pagam uma renda e esperam que esse serviço seja garantido pela autarquia, o que atualmente não ocorre. Melhorar a limpeza do mercado garantiria um espaço mais limpo e atraente para todos”, observa.

Além disso, foi mencionado o problema do trânsito e estacionamento, especialmente nos fins de semana.

A elevada movimentação de veículos e a falta de espaços adequados para estacionar são questões que precisam ser abordadas com urgência. Para o ADN, a solução desses problemas facilitaria o acesso dos visitantes e aumentaria a frequência de clientes, beneficiando os negócios locais.

Apesar destes desafios, o ADN diz haver “muitos aspetos positivos” a serem celebrados no mercado do Santo da Serra. A presença da marca Madeira em muitos produtos é uma fonte de orgulho, destacando a qualidade e a autenticidade dos itens locais.

Os comerciantes têm desempenhado um papel crucial na promoção e valorização dos produtos madeirenses, contribuindo para a economia regional e preservando as tradições da ilha. Os feirantes, com a sua dedicação e simpatia, são a alma do mercado - afirma.

“Eles não apenas oferecem produtos de alta qualidade, mas também criam um ambiente amigável e acolhedor que atrai tanto residentes como turistas. Ir ao mercado do Santo da Serra já faz parte da tradição dos madeirenses, sendo um momento de convívio social, onde se encontram amigos e familiares, se partilham histórias e se fortalece o sentido de comunidade”, destaca ainda o comunicado.

A candidatura do partido ADN reconhece a importância do mercado do Santo da Serra e compromete-se a trabalhar em conjunto com os comerciantes e a autarquia para resolver os problemas identificados. Para o partido, “melhorar as condições do mercado não só beneficiará os comerciantes, mas também reforçará esta importante tradição madeirense, garantindo que continue a prosperar por muitas gerações”.