“É cada vez mais essencial apostar em medidas de simplificação e de agilização de processos. E, por isso, o foco é, efetivamente, ‘Ser Mais, e Ser mais Próximo’, no desenvolvimento de uma Segurança Social mais próxima e eficiente, numa aposta continua na melhoria das competências e na garantia da qualidade do serviço”.

A afirmação foi feita pela secretária regional de Inclusão e Juventude, durante a sessão de abertura das comemorações do ‘Dia Nacional da Segurança Social’.

Ana Sousa evocou a importância vital dos serviços prestados, lembrando que essa responsabilidade implica um esforço contínuo “para identificar sistematicamente quais as áreas de melhoria, com vista à garantia do Bem Comum, à prestação de serviços de Excelência e à gestão eficiente dos recursos humanos e financeiros”.

“A Segurança Social tem um papel essencial na coesão social, através da proteção dos cidadãos, diminuindo a sua exposição a determinadas situações de risco social, no apoio às empresas, na disponibilização das mais variadas respostas sociais nas áreas da infância e juventude, da família e comunidade, da deficiência e reabilitação, da população idosa e das populações mais vulneráveis, muitas vezes em parcerias com Instituições Particulares de Solidariedade Social”, concluiu a governante.

As comemorações do ‘Dia Nacional da Segurança Social’ decorreram, esta manhã, no auditório do ISSM.

O programa incluiu momentos musicais, uma homenagem a Instituições Particulares de Solidariedade Social e uma conferência subordinada ao tema ‘Nos desafios, construir soluções’, proferida pelo presidente do Conselho de Especialidade de Psicologia do Trabalho, Social e das Organizações, Jaime Silva. Miguel Albuquerque encerrou a sessão do programa comemorativo.