Uma operação de limpeza de algas (sargaço) decorreu hoje, novamente, no interior do Porto do Funchal, segundo comunicado da APRAM.

A operação mobilizou a embarcação Ancoreta e o semirrígido Climarcost, uma auto-grua multifunções, uma viatura de caixa aberta e oito elementos da APRAM e prolongou-se por três horas.

De acordo com a mesma fonte, do cais 1 do Porto do Funchal foram retirados sete metros cúbicos de sargaço.

“Recorrendo ao equipamento Enhancer E-B2100 (uma cesta de recolha em malha de aço soldada), adquirido pela APRAM no âmbito do projeto Oceanlit, foi a primeira vez que a APRAM efetuou a limpeza de sargaço por varredura dentro da bacia portuária”, revela a administração dos portos.

Adianta a APRAM que, “até agora, as operações de limpeza têm sido realizadas com os meios humanos e técnicos colocados em terra, recolhendo-se as algas com recurso a redes e outros equipamentos”.

Desta vez, a solução passou por ‘varrer’ o espelho de água no interior do Porto do Funchal, recolhendo o sargaço que seria depois retirado para uma viatura, que a transportou para o Centro de Fruticultura de São Martinho, no Funchal.

Desde o início do ano, as operações de limpeza realizadas pela APRAM envolveram um total de quatro embarcações, outras tantas viaturas, duas máquinas de movimentação de carga e 37 homens. Foram recolhidos já 62 metros cúbicos de sargaço.

A APRAM esclarece que a ocorrência desta alga no oceano é um fenómeno natural, que tem mais prevalência em águas tropicais, como as das Caraíbas, onde existe uma grande concentração: o Mar dos Sargaços. Com as alterações climáticas e a subida da temperatura das águas, esse fenómeno tem-se deslocado no Atlântico, atingindo já Canárias, Açores e nos últimos meses a Madeira.