A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), inaugurou, esta tarde a sua primeira Livraria Parlamento. O Espaço IDEIA, passar a dispor de um espaço capaz de mostrar e disponibilizar publicações de interesse para a Autonomia, bem como produtos de “merchandising” capazes de potenciar a divulgação cultural, na Região e no exterior.

Este novo espaço pretende contribuir para a divulgação da Autonomia, no âmbito do Centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia (IDEIA).

José Manuel Rodrigues vê nesta “Livraria Parlamento Madeira mais uma pedra para a construção de uma identidade histórica e de tentar preservar, conservar, divulgar a nossa memória coletiva, enquanto povo com 600 anos”.

O Presidente do parlamento madeirense entende que esta é uma aposta “sobretudo virada para o presente e o futuro, e para a conquista de mais Autonomia”, objetivos que se enquadram no âmbito de atuação do Centro de Investigação e Divulgação de Estudos e Informação sobre a Autonomia (IDEIA).

José Manuel Rodrigues assegurou que “este novo espaço visa recolher um espólio documental sobre o que foi este percurso dos madeirenses, desde o século XVIII, de tentar conquistar essa mesma Autonomia. Esta livraria possui documentos de grande valor sobre esta temática, que foram adquiridos ao longo dos últimos anos e que estarão expostos na nova livraria. Era uma peça que faltava no processo de aproximar os eleitos dos eleitores, os deputados do povo que os elege”.

Foi igualmente apresentado na nova “Livraria Parlamento Madeira” uma nova publicação do IDEIA, o livro “XII Legislatura (2019-2023): um Novo Parlamento para um Tempo Novo”, que faz a síntese de toda essa legislatura.

A obra contempla um prefácio assinado por José Manuel Rodrigues, Presidente da Assembleia Legislativa, “é uma obra que contém toda a panóplia de assuntos e temas a que, durante toda a XII Legislatura (2029-2023), a Assembleia (Plenário e Serviços) se entregou.”

Esta edição reúne as “principais iniciativas realizadas por este Parlamento, durante a XII Legislatura, e estou convicto de que constitui um documento de elevado valor para a preservação da História e da memória da nossa Autonomia e um repositório fundamental da nossa identidade e da nossa insularidade.”

O Presidente do Parlamento madeirense sublinhou que “o livro aborda as atividades ligadas ao Parlamento Jovem (de grande importância cívico-pedagógica); os trabalhos atinentes ao IDEIA; temos o elenco e breve notícia de todas as atividades ligadas aos eventos sociais e culturais, considerados importantes para a abertura do parlamento à comunidade.”

“É a primeira vez que esta Assembleia Legislativa faz uma síntese completa de uma legislatura, legislatura esta que marcou o início de um novo tempo com o emergir de um novo Parlamento, que enfrentou, e enfrenta ainda, inúmeros desafios e provações, num cenário político também ele novo. Ao longo deste tempo, tudo temos feito para estarmos mais próximos das pessoas, abrindo as portas da casa da Democracia a iniciativas sociais e culturais que cumprem esse desígnio”, disse.

“Orgulhamo-nos deste novo tempo e deste novo Parlamento; orgulhamo-nos de fazer História. Não podemos nunca esquecer que a História é o nosso bem mais precioso, pois é através da sua História que um povo se afirma, é através da sua História que o Homem se conhece e reconhece. Sem a História, de que serve o Poder? Que Poder existirá sem ela?” refutou José Manuel Rodrigues.

“A Autonomia é, por natureza, um projeto inacabado, que requer uma permanente construção e reconstrução, salvaguardando sempre os valores e os princípios que a definem. A Autonomia exige de todos nós uma profundidade de pensamento e de ação que não se esgota no poder político, mas se consubstancia numa força de caráter e de atitude de cada um de nós, que permita defendê-la face às vicissitudes dos tempos e dos acontecimentos.” afirmou o Presidente do parlamento regional.

Para José Manuel Rodrigues “é preciso investigar, estudar e divulgar todos os aspetos e temáticas relacionados com os valores autonómicos, pois quanto mais vasto e aprofundado for o nosso saber a respeito da Autonomia, mais bem preparados estaremos para defendê-la e reivindicar a nossa legítima pretensão de as Regiões Autónomas terem outros poderes constitucionais, bem como para assegurar que o Estado assume, verdadeiramente, as suas responsabilidades para com os portugueses das ilhas, bastas vezes votados ao esquecimento, conforme atestam a História e a memória.”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, findou afirmando que “o projeto IDEIA surge deste meu desassossego de sempre em relação às grandes questões autonómicas; surge do meu anseio em encontrar um lugar que fosse um espaço de excelência para o pensamento e o aprofundamento da Autonomia, e acredito veemente que, hoje, com a abertura da Livraria Parlamento Madeira, expandimos o caminho para redescobrir a História que nos trouxe até aqui e aquela que continuaremos a escrever, porque o meu desassossego manter-se-á até ao fim.”

Apesar de estarmos numa era digital, Marcelino Castro, coordenador do IDEIA, realçou que “o livro mantém a sua presença e a sua importância”.

“A livraria não tem só livros de política, ela vai ter um pouco de tudo e o critério vai ser a qualidade”, afiançou o investigador/historiador.

Marcelino Castro vincou, ainda, que a “livraria pretende ser um ponto de encontro do cidadão com a Assembleia Legislativa da Madeira”.

A abertura deste espaço deu mote para o lançamento do livro “XII Legislatura (2019-2023): um Novo Parlamento para um Tempo Novo”. Esta é a primeira vez que o Parlamento faz uma síntese completa de uma legislatura.