Bombeiros são “tratados com desprezo e desconsideração” pelo Governo Regional

A acusação é de Filipe Sousa, presidente da Autarquia de Santa Cruz, que na sua habitual nota de reflexão publicada aos domingos na sua página de ‘facebook’ critica, desta feita, “o governo do PSD/CDS e PAN”, que fazem da proteção Civil e dos Bombeiros “estratégias de compra de votos, oferecendo jantares e almoços, na tentativa desesperada de angariar apoio”.

Filipe Sousa revela “Uma reflexão sobre os Bombeiros da Madeira”, que no dia internacional do bombeiro, ontem comemorado, enquanto “deveriam ser valorizados como heróis da comunidade, são tratados com desprezo e desconsideração”. Por isso, “é com enorme desilusão” quando testemunha a “falta de respeito e consideração do atual governo regional da Madeira em relação aos nossos bombeiros”.

“É inaceitável que o governo do PSD/CDS e PAN, insista em tentar monopolizar e centralizar o poder na proteção civil regional, sem levar em conta o conhecimento e a experiência dos dirigentes destas unidades operacionais, sejam eles associativos ou ligados às câmaras municipais. Esta tentativa de tomar decisões sem consultar os principais interessados e intervenientes é um desrespeito flagrante à autonomia e competência destas entidades”.

Ressalva que o JPP continuará a lutar por “uma proteção civil regional justa, transparente e verdadeiramente comprometida com o bem-estar da nossa comunidade. O tempo das palavras ocas e das manobras políticas está a chegar ao fim. É hora de agir com determinação e coragem em defesa dos nossos valores e princípios”. A finalizar, Filipe Sousa diz que “os nossos Soldados da Paz, os nossos Bombeiros Madeirenses”, merecem mais e não podem estar curvados ou submissos “perante aqueles que desdenham a dedicação ao serviço que cada um exerce, simplesmente para garantir um lugar à sombra”.