A candidatura do Bloco de Esquerda às regionais de 23 de março, esteve esta manhã no Bairro da Nazaré, no Funchal, para chamar a atenção para a crise da habitação, acompanhada de falta de casas, mas, ademais, dos preços praticados.

Na iniciativa, Roberto Almada apontou aos “valores astronómicos” da habitação, quer para arrendamento, quer para aquisição.

“É preciso baixar o preço da habitação e não apenas fazer construção e não apenas tomar outras medidas que não resolvem o problema. São um curativo para uma doença que é relativamente maior. E, desse ponto de vista, o Bloco de Esquerda sempre tem defendido que é preciso colocar um teto máximo para que os arrendamentos possam ser mais baixos. Um teto máximo nas rendas que as pessoas têm que pagar pela sua habitação”.

Defendem também, quanto a novos empreendimentos imobiliários, que 25% dos fogos autorizados sejam dedicados à compra a custos controlados.

“Todos os dias há pessoas que perdem a sua casa, que são colocadas literalmente no olho da rua”, enfatizou o candidato.