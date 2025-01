O Bloco de Esquerda esteve no Caniço, onde contactou a população para abordar “os problemas da cidade e a atualidade política regional”, aproveitando a ocasião para divulgar o seu mais recente Jornal, Bloco de Notícias.

Entre as várias questões abordadas, o Bloco destacou as do “empobrecimento da classe trabalhadora e da classe média derivado dos salários baixos e do aumento do custo de vida” e da emergência da habitação. Isto porque, justificou Dina Letra, “os preços das rendas e das prestações bancárias, bem como os valores altíssimos das casas são muito especulativos e incomportáveis para quem procura uma casa para viver, além de que o investimento em habitação pública e a preços controlados é irrisório e muito insuficiente para fazer face às carências da população”.

Na ocasião, conforme informou o partido, falou-se também da “má gestão do governo relativamente aos incêndios que lavraram a Madeira no verão passado.”

O BE também abordou o tema da imigração, criticando a “atitude hipócrita” do governo central, que “vai atrás da agenda da extrema-direita, relativamente aos imigrantes: permite que esta população trabalhe em condições precárias e que sejam altamente explorados, ao mesmo tempo que semeia um sentimento anti-imigração junto da população, sem qualquer fundamento factual”.

A comitiva do Bloco também ouviu da população críticas sobre as próximas eleições, culpando o governo regional de Miguel Albuquerque por ser “o causador e grande responsável da situação de instabilidade política que se vive na Região, devido a grandes suspeitas de corrupção de quase todo o governo do PSD-M “

“O Bloco de Esquerda concorre a estas eleições para eleger deputados que sejam determinantes para uma mudança política na Região. Precisamos, com urgência, de soluções para melhorar os problemas que afetam a população que vive e trabalha na Madeira e no Porto Santo, a começar pela habitação”, conclui a nota do partido.