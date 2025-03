A candidatura do Bloco de Esquerda durante a manhã de hoje reuniu com os dirigentes do Sindicato dos Enfermeiros da Madeira e, à tarde, encontrou-se com a Direção do Sindicato Democrático dos Professores da Madeira, considerando que ambas as estruturas “são muito importantes na medida em que, as mesmas servem para ouvir as preocupações das várias classes profissionais, e as suas reivindicações, e traçar uma linha de atuação política e parlamentar após a eleição de Deputadas e Deputados à Assembleia Legislativa da Madeira”.

No encontro com os representantes dos enfermeiros, o BE conclui que “o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) conta com cerca de 2060 profissionais de enfermagem quando as necessidades do SESARAM são de cerca 2500 profissionais de saúde desta área” e que “nem mesmo a admissão de 80 enfermeiros, a que corresponde a entrada de apenas três dezenas de novos profissionais no nosso Serviço de Saúde (uma vez que os restantes já desempenhavam funções neste serviço), vem colmatar as reais necessidades”.

”Esta falta de profissionais de enfermagem é de tal forma gritante que obriga os profissionais no ativo a terem de fazer muitos turnos extraordinários, nos três hospitais da Região, havendo já relatos de casos de exaustão e bornout”, alerta o Bloco, comprometendo-se a, caso seja eleito, “confrontar o próximo governo regional com as questões que afligem estes e outros profissionais do setor da saúde, apresentando propostas para a sua resolução”.

Já no que toca aos temas abordados com o SIPE, a promessa foi “continuar a luta pela eliminação das quotas para acesso a todos os escalões da Carreira Docente”. O partido relata, ainda, uma das preocupações apontadas pelo sindicato, relacionadas com a “necessidade de criar as condições para a profissionalização em serviço dos docentes, que em ofertas de emprego sucessivas têm colmatado necessidade permanentes do Sistema Educativo Regional”.

“Outras das questões que este Sindicato defende é a adoção de um calendário escolar único, equiparando as interrupções dos e das Educadoras de Infância aos dos restantes níveis e ciclos de ensino. Todas estas, e outras questões abordadas nestas reuniões, merecerão da parte dos futuros parlamentares bloquistas o melhor acolhimento, no sentido de as transformar em propostas legislativas”, garante o partido.