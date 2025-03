Como o JM noticiou ao início desta tarde na sua edição online, duas bandeiras da FLAMA surgiram esta quinta-feira em dois locais no concelho de Santa Cruz. A ação acontece nas vésperas das eleições legislativas regionais antecipadas marcadas para domingo e não passou despercebida, tendo a sua presença sido assinalada nas redes sociais por várias pessoas.

Uma das bandeiras foi desfraldada no cimo de uma árvore no Santo da Serra. A outra foi colocada em Santa Cruz, nas proximidades do aeroporto da Madeira, a escassos metros do mastro com a bandeira da Região, a oeste da pista.

De acordo com um vídeo enviado à redação, é possível ver a bandeira que se encontrava no cimo da árvore ser retirada com a ajuda de uma grua.