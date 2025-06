Bandeira azul hasteada na Ribeira Brava

O Complexo Balnear da Ribeira Brava ostenta, desde hoje, a bandeira azul que classifica a qualidade da água no nível de excelência, algo que acontece há sete anos consecutivos e é motivo de orgulho para o concelho.

Segundo um comunicado da autarquia, “este galardão é fruto do trabalho de muitos, quer da Câmara Municipal, Governo Regional, Sociedade Ponta Oeste e banhistas, quer do trabalho voluntário e de ações ambientais realizadas ao longo do ano pelos dos alunos e pela Universidade Sénior”.

Ao intervir na cerimónia, Ricardo Nascimento lembrou que os esgotos, as águas pluviais e os lixos bem encaminhados fazem uma bandeira azul, tendo recordado o investimento da autarquia na reorganização da rede de saneamento básico, sobretudo no caso das águas pluviais.

“A qualidade da água é garantida com trabalho desde as sarjetas mais distantes porque as águas chegam às ribeiras e acabam no mar”, alertou.

A Câmara Municipal considera a bandeira azul “um marco que atesta a Ribeira Brava como destino balnear através de uma praia mais segura, com a presença de nadadores salvadores, mais inclusiva, através de bons acessos para pessoas com pouca mobilidade, e mais completa com a oferta de estacionamentos e infraestruturas de apoio”.

Para este verão, a Câmara Municipal investiu cerca de 55 mil euros no complexo balnear, sendo 25 mil para a contratação de nadadores-salvadores e 30 mil destinados a trabalhos de regularização do calhau, manutenção dos passadiços e guarda-sóis.

“Teremos biblioteca de praia, aulas de mergulho e cadeira anfíbia para permitir acesso ao mar de pessoas com mobilidade reduzida”, destaca o presidente da autarquia.

Nos próximos dias, a Ribeira Brava volta a hastear a Bandeira da Quercus que distingue este espaço com o selo ‘qualidade de ouro’.