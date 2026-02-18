Banda Municipal do Funchal celebra aniversário com nova dinâmica e aposta na formação musical

A Banda Municipal do Funchal assinalou hoje 176 anos de existência. A presidente Ana Baptista destaca a aposta na formação, o rejuvenescimento da filarmónica e a colocação de uma escultura no Jardim Municipal.

A Banda Municipal do Funchal “Os Artistas” celebrou hoje 176 anos de história. Considerada a mais antiga da Madeira, a coletividade continua “de boa saúde e recomenda-se”, garante a presidente Ana Baptista.

“As bandas mais antigas da ilha são as duas do Funchal. A nossa é a mais antiga da Madeira. Não podemos dizer que somos a melhor, mas sente-se que tenta ser”, afirmou, sublinhando o orgulho na longevidade da instituição.

Este ano marca também o início de um novo ciclo artístico, com a entrada de um novo maestro. Segundo Ana Baptista, os últimos anos têm sido positivos, com uma aposta num repertório diferente daquele que tradicionalmente era apresentado pela banda.

Atualmente, a filarmónica conta com cerca de 30 elementos, embora alguns estejam temporariamente ausentes por se encontrarem a estudar no Continente. A média de idades situa-se entre os 20 e os 40 anos, sendo o músico mais novo de 11 anos e o mais velho de 70.

A captação de novos elementos continua a ser um desafio. “Apesar de estarmos no centro da cidade, o Funchal tem muitas atividades. As bandas filarmónicas foram os primeiros conservatórios de música na Madeira, mas perderam alguma dessa vertente de ensino”, explicou.

Para contrariar essa tendência, a direção tem reforçado a componente formativa. A banda criou um atelier destinado a crianças dos 3 aos 5 anos, onde, através da brincadeira, são introduzidos conceitos musicais. A escola de música funciona a partir dos 6 anos e está aberta também a adultos. No total, entre o atelier e a escola, são cerca de 20 crianças em formação.

Ao longo do ano, a banda é presença habitual em arraiais de verão, atos oficiais da Região e da cidade do Funchal, bem como em celebrações como o 1.º de Maio e outras cerimónias municipais.

Quanto às infraestruturas, Ana Baptista refere que a banda dispõe de uma boa sede, alvo de obras em 2000, embora reconheça a necessidade de mais salas para as aulas da escola de música.

Segunda mulher a assumir a presidência da coletividade, Ana Baptista considera que a recente colocação de uma escultura no Jardim Municipal constitui um marco simbólico. A obra assinala o local onde existiu o Convento de São Francisco, espaço onde a banda teve origem.

“É um reconhecimento por parte da Junta de Freguesia, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura e da Câmara Municipal do Funchal pelo trabalho desenvolvido ao longo destes 176 anos”, concluiu.