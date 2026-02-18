MADEIRA Meteorologia
Praticante de caça submarina morre junto ao cais de Santa Cruz

    Praticante de caça submarina morre junto ao cais de Santa Cruz
    Autoridade Marítima Nacional confirmou acidente fatal no mar em Santa Cruz. DR/AMN
Segundo um comunicado da Autoridade marítima Nacional, “um jovem de 24 anos morreu esta tarde, enquanto praticava caça submarina junto ao cais de Santa Cruz, desconhecendo-se as causas que estão na origem da ocorrência”.

tal como avançou o JM na sua edição online, durante esta tarde, um acidente num mergulho de praticante amador de pesca submarina acabou por ser fatal. A Autoridade marítima Nacional emitiu um comunicado esta tarde de quarta-feira onde explica o caso.

“Na sequência de um alerta recebido pelas 15h43, através do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPC), foram de imediato ativados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal e do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas da Polícia Marítima”, começa por revelar a ANM. Foram ainda “ativados elementos da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) e do SANAS Madeira”, adiantou.

A AMN adianta que, à chegada ao local, “a vítima foi retirada da água pelos elementos do Grupo de Mergulho Forense e Operações Policiais Subaquáticas, tendo sido transportada para a estação do SANAS Madeira, onde foi efetuado o auto de verificação do óbito pelo Delegado de Saúde”.

Após contacto com o “Ministério Público, o corpo será posteriormente transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi ativado”.

O Comando Local da Polícia Marítima do Porto do Funchal tomou conta da ocorrência.

