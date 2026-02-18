Lixo espalhado mancha imagem no Pico dos Barcelos

A situação de salubridade no Pico dos Barcelos continua por resolver, pelo menos no que diz respeito à recolha de lixo, segundo várias queixas de agentes de turismo chegadas esta quarta-feira ao JM. O cenário repete-se quando os grupos de turistas chegam a um dos mais emblemáticos miradouros do Funchal e encontram resíduos espalhados pelo chão, junto à zona de estacionamento das viaturas.

Durante a manhã de hoje, vários visitantes depararam-se com papeleiras e contentores completamente cheios, impossibilitando a deposição adequada de resíduos. Muitos turistas ainda tentaram recolher o lixo disperso e colocá-lo nos baldes disponíveis, mas a tarefa revelou-se impossível face à falta de capacidade dos baldes e das papeleiras.

Os agentes turísticos alertam que não é a primeira vez que tal acontece e manifestam preocupação com a imagem transmitida a quem visita a ilha. O Pico dos Barcelos é um ponto privilegiado de observação sobre a baía do Funchal e um dos locais mais procurados pelos visitantes.