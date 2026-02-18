MADEIRA Meteorologia
Lixo espalhado mancha imagem no Pico dos Barcelos

    Lixo estava hoje espalhado por todo o lado. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
18 Fevereiro 2026
18:23

A situação de salubridade no Pico dos Barcelos continua por resolver, pelo menos no que diz respeito à recolha de lixo, segundo várias queixas de agentes de turismo chegadas esta quarta-feira ao JM. O cenário repete-se quando os grupos de turistas chegam a um dos mais emblemáticos miradouros do Funchal e encontram resíduos espalhados pelo chão, junto à zona de estacionamento das viaturas.

  • Lixo espalhado mancha imagem no Pico dos Barcelos
Durante a manhã de hoje, vários visitantes depararam-se com papeleiras e contentores completamente cheios, impossibilitando a deposição adequada de resíduos. Muitos turistas ainda tentaram recolher o lixo disperso e colocá-lo nos baldes disponíveis, mas a tarefa revelou-se impossível face à falta de capacidade dos baldes e das papeleiras.

Os agentes turísticos alertam que não é a primeira vez que tal acontece e manifestam preocupação com a imagem transmitida a quem visita a ilha. O Pico dos Barcelos é um ponto privilegiado de observação sobre a baía do Funchal e um dos locais mais procurados pelos visitantes.

  • Esta era a imagem dos baldes de lixo esta quarta-feira no Pico dos Barcelos.
    Esta era a imagem dos baldes de lixo esta quarta-feira no Pico dos Barcelos. DR

Perante a repetição da situação, alguns operadores admitem deixar de incluir o miradouro nas suas rotas enquanto o problema persistir, sublinhando o impacto negativo que este cenário pode ter na reputação da Madeira enquanto destino turístico de excelência.

