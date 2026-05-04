Avião ambulância com doente avariou na hora da partida

Um avião ambulância ficou imobilizado junto à entrada na pista do Aeroporto da Madeira, esta segunda-feira, alegadamente devido a uma avaria mecânica, causando constrangimentos momentâneos no local. A doente voltou para o Hospital.

Segundo apurou o JM, a aeronave da “ADAC Ambulance”, de origem alemã, registou uma primeira avaria que a manteve parada durante algum tempo. Após uma intervenção, o aparelho tentou retomar a operação, mas acabou por voltar a ficar imobilizado já muito perto da zona de pista.

De acordo com fonte ligada ao processo, o avião transportava uma doente e a respetiva equipa médica, que tinham como destino o país de origem da utente. Na sequência da segunda avaria, vários técnicos deslocaram-se ao local para avaliar a situação, tendo sido posteriormente decidida a remoção da aeronave para a gare, onde seria alvo de reparações.

Apesar do incidente, as operações de chegada e partida no aeroporto decorreram sem alterações significativas. Ao que tudo indica, a falha estará relacionada com o trem. A aeronave viria a sair da zona perto da pista pelos próprios meios, já durante a aterragem de um voo da TAP. A doente que iria ser transportada para uma cidade na Alemanha teve de ser transportada de ambulância para o Hospital, onde irá permanecer até o avião ficar operacional.