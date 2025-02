Foi com emoção e a voz embargada que Avelino Conceição anunciou aos militantes no congresso do PS que este será provavelmente o último em que comparece. “Este deve ser o ultimo congresso que venho”.

O socialista recordou quando conquistou a Junta de Freguesia de Água de Pena, na altura em que Alberto João Jardim era presidente do governo e do PSD. “Não foi fácil, mas ganhamos por três mandatos”. Afirmou, com orgulho, que “conseguimos aniquilar o PSD”, sem esquecer o bastião socialista, o concelho de Machico.

Avelino Conceição recordou que trabalhou com vários líderes do PS, agradecendo a lealdade que tiveram com ele, que, por seu turno, se afirmou “leal a todos”. “Sou uma testemunha real da forma como se deve tratar os militantes: sermos diretos, leais e cumprir aquilo que afirmamos”, disse, alertando que “os falsos militantes vêm para o PS, por interesses próprios, e quando as coisas não correm bem, são os primeiros a sair”.

Avelino Conceição disse que em 2019, houve esse abandono. “Isso não é verdadeira militância do PS, são aqueles que nunca abandonaram o PS”.