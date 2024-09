Uma equipa de funcionários do departamento de salubridade da Câmara Municipal do Funchal esteve, na noite de ontem, a realizar trabalhos de corte e desbaste de ramos de algumas árvores no largo Severiano Ferraz, no Funchal, mais conhecido pelo Largo da Cruz Vermelha.

Trabalho que gerou curiosidade por ter sido feito com o apoio de um autocarro de passageiros de turismo, que funcionou como uma espécie de ‘andaime móvel’, criado pela equipa que realizava os trabalhos.