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Hungria: Orbán reconheceu a derrota e deu os parabéns a Peter Magyar

    Hungria: Orbán reconheceu a derrota e deu os parabéns a Peter Magyar
Lusa

Mundo
Data de publicação
12 Abril 2026
20:51

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reconheceu hoje a derrota nas eleições legislativas, após o que chamou de resultado “doloroso”, encerrando 16 anos no poder.

“Dei os parabéns ao partido vitorioso”, disse Orbán aos seus apoiantes em Budapeste, interrompendo o trajeto de figura poderosa do movimento de extrema-direita aliado dos presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

“Vamos servir a nação húngara e a nossa pátria também na oposição”, acrescentou.

Os resultados oficiais iniciais mostram o partido do líder da oposição, Peter Magyar, a dominar a eleição.

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