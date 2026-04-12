Hungria: Orbán reconheceu a derrota e deu os parabéns a Peter Magyar

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, reconheceu hoje a derrota nas eleições legislativas, após o que chamou de resultado “doloroso”, encerrando 16 anos no poder.
“Dei os parabéns ao partido vitorioso”, disse Orbán aos seus apoiantes em Budapeste, interrompendo o trajeto de figura poderosa do movimento de extrema-direita aliado dos presidentes norte-americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.
“Vamos servir a nação húngara e a nossa pátria também na oposição”, acrescentou.
Os resultados oficiais iniciais mostram o partido do líder da oposição, Peter Magyar, a dominar a eleição.
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