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Peter Magyar anuncia que recebeu telefonema de Orban a felicitá-lo

    Peter Magyar anuncia que recebeu telefonema de Orban a felicitá-lo
    Peter Magyar eleito hoje primeiro-ministro da Hungria. Tibor Illyes / EPA
Lusa

Mundo
Data de publicação
12 Abril 2026
20:55

O líder da oposição húngara, Peter Magyar, disse hoje que o primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições num telefonema, após serem conhecidos resultados oficiais do apuramento de votos.

“O primeiro-ministro Viktor Orban acaba de me telefonar para nos felicitar pela vitória”, escreveu Magyar, depois de se ter declarado, ao início da noite, “cautelosamente optimista” sobre a vitória em declarações no seu comité de campanha.

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