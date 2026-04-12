Peter Magyar anuncia que recebeu telefonema de Orban a felicitá-lo

O líder da oposição húngara, Peter Magyar, disse hoje que o primeiro-ministro Viktor Orbán reconheceu a derrota nas eleições num telefonema, após serem conhecidos resultados oficiais do apuramento de votos.

“O primeiro-ministro Viktor Orban acaba de me telefonar para nos felicitar pela vitória”, escreveu Magyar, depois de se ter declarado, ao início da noite, “cautelosamente optimista” sobre a vitória em declarações no seu comité de campanha.