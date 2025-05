Autárquicas: Fernando Góis avança por São Vicente

O número 2 da Câmara de São Vicente vai ascender, agora, a uma posição de liderança. Fernando Góis é o escolhido do PSD-M para as autárquicas. Opção que já tinha condão definitivo há algum tempo, nomeadamente a partir do momento em que foi efetuada uma espécie de auscultação às bases que confirmaram a noção existente de que o vice-presidente tem muito boa aceitação junto do eleitorado.

Tem assumido pastas com alguma complexidade, como o urbanismo, o turismo ou as obras públicas, mas mantém forte presença no espectro sócio-desportivo, sendo conhecido a sua particular apetência pelos desportos motorizados.

