Autárquicas: Doroteia Leça na corrida à presidência da Calheta

O PSD prepara-se para lançar uma mulher às eleições autárquicas na Calheta.

A candidata social-democrata é filha do emblemático Manuel Leça, falecido recentemente, que foi uma figura grada do universo político regional, em particular no concelho.

Doroteia Leça começou por assumir as funções de vereadora na Autarquia em 2013 e sucedeu, posteriormente, a Nuno Maciel na vice-presidência, quando este decidiu abraçar o desafio de ser deputado na ALRAM.

Leia mais na edição impressa do JM de hoje.