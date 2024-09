Autarquia assinala 20 anos da Praia da Calheta com rubrica do JM

”Hoje celebramos duas décadas desde a renovação deste emblemático espaço que ganhou maior conforto ao transformar-se em praia de areia amarela. Um verdadeiro ex-libris do concelho e da Região que tem sido palco de muitas memórias inesquecíveis para residentes e visitantes”, refere a Câmara Municipal da Calheta, numa publicação ilustrada com uma rubrica do JM, para recordar o ‘Antes e Depois’ do espaço balnear.