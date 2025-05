Augusto Santos Silva e Alberto João Jardim na sessão do Dia do Empresário Madeirense

É no próximo dia 21 de maio que se comemora o Dia do Empresário Madeirense, com a ACIF a organizar uma conferência intitulada ‘50 Anos de Autonomia. E agora?’.

O evento vai decorrer no Centro de Congressos da Madeira, no Funchal, entre as 9h00 e as 12h30.

O Sessão de Abertura acontece pelas 9h30, com a intervenção dos presidentes da ACIF, António Jardim Fernandes, e do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Quanto ao debate, que será moderado pelo jornalista da RTP Vítor Gonçalves, esse arranca pelas 10h00 e contará com os oradores Augusto Santos Silva, Eduardo Paz Ferreira e Pedro Brinca.

Por fim, a partir das 11h45, Alberto João Jardim, ex-presidente do Governo Regional da Madeira, usará da palavra para abordar ‘As Conquistas e Desafios da Autonomia’.