Durante os próximos dias 15 e 16 de maio, a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites - IPSS irá organizar as Jornadas ASL 2025 no Hotel The Views Baía, um evento que visa promover a partilha de conhecimento, experiências e boas práticas nas áreas da deficiência, inclusão e qualidade de vida.

“As Jornadas apresentam os seguintes temas: Terapia da Fala; Legislação e Direitos das Pessoas com Deficiência; Educação Inclusiva; Desporto adaptado; Cuidador Informal; Trabalho e Emprego; Novas Tecnologias; e Saúde Mental. Neste contexto, pretendemos explorar estas temática, que consideramos relevantes para a comunidade, reunindo especialistas de diferentes áreas para partilharem o seu conhecimento com os participantes. A Sessão de abertura terá lugar no dia 15 de maio às 9.30H e contará com a presença do Presidente da ASL, Filipe Rebelo, a Secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e o Diretor dos Hotéis The Views, Sérgio Costa. Já o encerramento terá lugar no dia 16 de maio pelas 17H e contará com a presença de Ferdinando Jardim e Marco Rodrigues da Câmara Municipal do Funchal”, informa comunicado de imprensa.