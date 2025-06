Um papel com a frase ‘Vais ficar sem pernas animal’ foi colocado num carro que, segundo a Associação Sem Limites, cumpria os requisitos para estar estacionado num lugar reservado para pessoas portadoras de deficiência.

De acordo com um comunicado da associação, o papel “foi colocado num carro que estava estacionado num lugar reservado, com dístico colocado e visível”, pelo que repudia a situação e lembra “que nem todas as deficiências são visíveis”.

“Relembramos que dentro da deficiência motora, com incapacidade de 60%, existem pessoas que se deslocam em cadeiras de rodas, outros não têm algum membro e usam prótese, outros canadianas, etc. Mas também existem outras deficiências que têm direito ao dístico de estacionamento, nomeadamente a deficiência visual com 95% de incapacidade; Deficiência intelectual e Perturbação do Espetro do Autismo de 60%; e ainda Doença oncológica com dificuldade de locomoção na via pública com 60% de incapacidade. E ainda os deficientes das forças armadas, que também têm direito ao dístico de estacionamento”, esclarece a Sem Limites.

A direção da Associação, presidida por Filipe Rebelo, apela a que antes de alguém criticar o outro e fazer este tipo de coisas, deve preocupar-se “em conhecer bem a legislação para poder usufruir dos seus direitos e viver em sociedade com civismo”.