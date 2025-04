O Centro Cívico do Curral das Freiras recebeu o lançamento do documentário “Câmara de Lobos 360”, um projeto da Associação Insular de Geografia que enaltece e valoriza o património natural e cultural do concelho de Câmara de Lobos. Ao longo de 30 minutos, câmara-lobenses apresentam as tradições que os definem, a resiliência que os move, a sua ligação ao mar e o que melhor caracteriza cada uma das cinco freguesias do concelho.

Esta iniciativa enquadra-se da implementação do projeto Câmara de Lobos 360, que tem por objetivo criar uma estratégia de Marketing Territorial, aliando a transição digital e o branding a um modelo gestão assente na valorização, conhecimento, proteção e promoção dos recursos rurais locais.

Na ocasião a presidente da Associação Insular de Geografia, Ana Pinto Neves, marcou este lançamento como um dos pontos mais importantes das celebrações de 20 anos da instituição “O ano de 2025 ficará marcado na história da Associação Insular de Geografia. (...) O dia de hoje fica marcado com o arranque da promoção dos novos recursos do projeto Câmara de Lobos 360, um tributo à cultura câmara-lobense, ao seu passado e ao seu futuro!”

Adiantou ainda que “depois deste lançamento, seguiremos de freguesia em freguesia para lançar uma nova plataforma digital com recursos 3D e visitação online, um livro, novas brochuras, uma nova rúbrica digital promocional e promoção de 5 novas rotas temáticas.”

“Câmara de Lobos tem uma identidade muito própria, forjada pelas suas tradições, pelo mar e pelas gentes que ali vivem com paixão e orgulho, estes trabalhos são um tributo às gerações que construíram uma cultura única, mas também às gerações futuras que podem ver a sua cultura enquadrada com a era digital”, finaliza a presidente da AIG.

No evento decorreu ainda um momento de “mesa-redonda” entre representantes das cinco freguesias, um diálogo sobre a urgência de valorizar o património natural e cultural câmara-lobense. Leonel Silva, presidente do município homenageado, tornou público que “Este é um projeto que merece ser parabenizado. É através da cooperação que conseguimos valorizar o que somos, e só com união conseguiremos construir o concelho que verdadeiramente queremos.”

O documentário fica agora disponível ao público, através das plataformas digitais e redes sociais da Associação Insular de Geografia e projeto Câmara de Lobos 360. Uma produção do canal NaMinhaTerra TV, financiado com fundos europeus PRODERAM.