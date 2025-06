“Numa altura em que aumentam as preocupações com os encontros ilegais de automóveis e os comportamentos de risco nas estradas da Madeira, um grupo de entusiastas do setor automóvel prepara-se para apresentar uma alternativa concreta e responsável”. Em concreto, no próximo dia 14 de junho, a Praia Formosa será palco de um evento que junta cerca de 300 viaturas e promete marcar o início de uma nova abordagem à cultura automóvel na região.

“A iniciativa parte da futura Associação de Engenharia, Design e Cultura Automóvel da Madeira (AEDCAM) — entidade em processo de formalização, mas já ativa na promoção de boas práticas, formação e segurança rodoviária. O evento, que inclui uma exposição automóvel, pretende oferecer uma alternativa legal, segura e organizada aos encontros informais e ilegais que têm proliferado pela ilha”, informa a organização.

“O nosso objetivo é claro: criar um espaço de convívio saudável, partilha e respeito, especialmente direcionado aos jovens e entusiastas do mundo automóvel”, refere Marta Pereira, presidente da comissão instaladora da associação. “Queremos que se sintam parte de uma comunidade, sem recorrer à clandestinidade ou ao risco nas estradas.”

A produção do evento está a cargo do profissional Diogo António Santos Bicho, com o apoio da entidade responsável pela área onde decorrerá parte da exposição.

“A escolha da Praia Formosa, local de grande afluência nos meses de verão, visa exatamente a aproximação entre diferentes públicos — desde os curiosos aos mais apaixonados pelo setor automóvel. Para evitar constrangimentos, está previsto um plano de circulação e estacionamento, com entrada e saída de viaturas pela zona nascente do estaleiro, devidamente sinalizado e autorizado.

Além da exposição, o evento contará com presença de forças de autoridade, numa vertente pedagógica e de proximidade, demonstrando que é possível criar este tipo de eventos com qualidade, com segurança e civismo”, refere a nota de imprensa.

A cerimónia de entrega de prémios, agendada para as 19h30, marcará também o lançamento público da missão da AEDCAM, “com a apresentação dos seus objetivos: valorizar a cultura automóvel, combater práticas ilegais, promover o design e engenharia automóvel, bem como organizar eventos dentro da legalidade e com impacto positivo na comunidade”