Considerando que Portugal enfrenta um dos níveis mais baixos de literacia financeira na zona euro, a Associação de Jovens Madeirenses Conectados (AJMC) decidiu agir com a criação da FinMadeira — uma plataforma de aprendizagem online que visa capacitar os jovens com as ferramentas essenciais para gerir o seu dinheiro com autonomia, responsabilidade e visão estratégica.

O projeto, segundo nota divulgada hoje, nasceu do reconhecimento de que a falta de conhecimentos financeiros representa uma barreira real ao bem-estar pessoal e à independência económica.

Liderado por Álvaro Teles, presidente da AJMC, e coordenado por João Pestana, o FinMadeira juntou uma equipa multidisciplinar composta por Emanuel Teles, Íris Gomes, Celina Vale, Rodrigo Alves, Joana Rodrigues e Carlos Gouveia, com formações que vão da Economia à Medicina e à Engenharia.

O curso online está estruturado em cinco módulos: fundamentos da economia, poupança e investimento, mercados financeiros, educação fiscal e orçamento pessoal. Cada módulo foi pensado para ser acessível e relevante, traduzindo conceitos complexos em conteúdos práticos e aplicáveis à realidade dos jovens.

A qualidade científica do projeto foi assegurada através da colaboração com o Banco de Portugal e com a Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude da Madeira. No plano académico, os conteúdos foram revistos por professores da Universidade da Madeira, nomeadamente António Almeida e António Martins, especialistas nas áreas da Economia e das Finanças.

A plataforma foi desenvolvida pela JuniFEUP, júnior empresa da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, escolhida estrategicamente por ser composta por jovens empreendedores com profundo conhecimento das exigências de uma navegação digital intuitiva. Já os vídeos formativos contaram com a participação do criador de conteúdos Pedro Santos e da apresentadora Catarina Fernandes, numa combinação entre rigor técnico e comunicação eficaz.

A FinMadeira foi uma das iniciativas selecionadas para financiamento através do programa europeu Youth4Outermost Regions (YOUTH4ORs), que apoia projetos inovadores nas regiões ultraperiféricas da União Europeia. Esse apoio foi crucial para transformar uma ideia local numa plataforma com ambição nacional e lusófona.

Embora concebida na Madeira, a plataforma está aberta a qualquer utilizador interessado. “Queremos que a FinMadeira seja uma referência na educação financeira em português”, afirma João Pestana. “É mais do que um curso: é um ponto de partida para que os jovens deixem de ver o dinheiro como um tabu ou uma fonte de stress. Saber gerir o que se tem — pouco ou muito — é essencial para conquistar estabilidade e liberdade.”

Para a AJMC, “a FinMadeira é o reflexo de uma juventude que quer ser parte da solução”.