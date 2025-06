Neste Dia do Meio Ambiente, arranca às 10h00, na Central Hidroelétrica da Serra de Água, o fórum que trará ao debate temas relacionados com a sustentabilidade no setor elétrico da Região Autónoma da Madeira (RAM).

A sessão, a decorrer até às 11h30, resulta de uma parceria entre a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) e o JM-Madeira e contará com um painel de convidados ligados ao setor.

Pedro Rodrigues, secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas; Francisco Taboada, presidente do conselho de administração da EEM; Manuel Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente e Mar; Agostinho Gouveia, empresário da Intelsol são os intervenientes de hoje.