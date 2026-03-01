Assembleia Municipal da Ribeira Brava corrige JPP

A presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava acaba enviar ao Jornal uma nota em que corrige um comunicado emitido esta manhã pelo JPP, a propósito do ‘Transporte Solidário Sénior’, alegadamente proposto por aquele partido e aprovado.

Clara Tiago refere ao JM que esse esse tema nem foi referido na Assembleia Municipal da semana passada. “Na Sessão Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, o ponto referido não foi apresentado, discutido nem submetido a votação, conforme resulta da respetiva Ordem de Trabalhos e das deliberações oficiais aprovadas”, refere o esclarecimento emitido ao início da tarde.

Na mesma nota, a social-democrata Clara Tiago, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal, lamenta “o eventual aproveitamento político” e reforça o compromisso da Assembleia com “a transparência e o rigor na divulgação dos seus trabalhos”.

O esclarecimento vem contrariar o comunicado distribuído esta manhã pelo JPP em que a deputada municipal Cátia Gouveia anunciava a aprovação da proposta da sua autoria que garantiria transporte solidário para os idosos.

O comunicado do JPP garantia que a proposta fora apresentada e aprovada na Assembleia Municipal de sexta-feira passada e que é para implementar este ano pela Câmara liderada pelo PSD.

Horas depois, a presidente da Assembleia Municipal garante que não. Que o assunto nem foi apresentado, nem discutido e muito menos aprovado.