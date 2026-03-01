Assembleia Municipal da Ribeira Brava corrige JPP

A presidente da Assembleia Municipal da Ribeira Brava acaba enviar ao Jornal uma nota em que corrige um comunicado emitido esta manhã pelo JPP, a propósito do ‘Transporte Solidário Sénior’, alegadamente proposto por aquele partido e aprovado.
Clara Tiago refere ao JM que esse esse tema nem foi referido na Assembleia Municipal da semana passada. “Na Sessão Ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, o ponto referido não foi apresentado, discutido nem submetido a votação, conforme resulta da respetiva Ordem de Trabalhos e das deliberações oficiais aprovadas”, refere o esclarecimento emitido ao início da tarde.
Na mesma nota, a social-democrata Clara Tiago, na qualidade de presidente da Assembleia Municipal, lamenta “o eventual aproveitamento político” e reforça o compromisso da Assembleia com “a transparência e o rigor na divulgação dos seus trabalhos”.
O esclarecimento vem contrariar o comunicado distribuído esta manhã pelo JPP em que a deputada municipal Cátia Gouveia anunciava a aprovação da proposta da sua autoria que garantiria transporte solidário para os idosos.
O comunicado do JPP garantia que a proposta fora apresentada e aprovada na Assembleia Municipal de sexta-feira passada e que é para implementar este ano pela Câmara liderada pelo PSD.
Horas depois, a presidente da Assembleia Municipal garante que não. Que o assunto nem foi apresentado, nem discutido e muito menos aprovado.
Arrancou hoje, prolongando-se pela tarde de amanhã, entre as 15h00 e as 20h00, a 9.ª edição da Pérola Wine Fest, uma organização da empresa Pérola dos...
Os Emirados Árabes Unidos fecharam a sua embaixada no Irão e retiraram o embaixador em resposta aos ataques iranianos, segundo um comunicado do Ministério...
Os países do Golfo vão reunir-se por videoconferência hoje para discutir uma “resposta unificada” ao segundo dia de ataques de Teerão na região, em retaliação...
Uma madeirense, residente na Calheta, que está no Dubai com a família, relatou ao JM os momentos de angústia que viveu ontem quando começaram a ouvir os...
Um ciclista sentiu-se mal e caiu inanimado no chão, levando ao cancelamento da prova de ciclismo da Taça da Madeira.
Aconteceu há instantes, junto à Praça...
A Capitania do Funchal emitiu um alerta para vento forte, visibilidade má e agitação marítima forte, até às 18h00 de segunda-feira.
Perante este cenário,...
O ataque militar dos Estados Unidos e de Israel ao Irão paralisou hoje as provas continentais de futebol no Médio Oriente e algumas competições nacionais,...
O exército israelita vai convocar 100 mil reservistas para a ofensiva contra o Irão, indica um comunicado militar divulgado hoje.
“O exército está a preparar-se...
O Porto do Funchal recebeu este domingo mais de cinco mil pessoas, que chegaram a bordo dos navios de cruzeiro Costa Fortuna e Spirit of Adventure.
O Costa...
O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Miguel Ganança, considerou este domingo, na Exposição da Anona, que “o fruto icónico da Madeira tem potencial mercado...