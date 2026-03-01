Três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram feridos

Três militares norte-americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos em operações contra o Irão, informou hoje o Exército dos Estados Unidos.

O Comando Central dos EUA (CENTCOM) indicou, numa publicação na rede social Facebook, que vários outros militares “sofreram ferimentos ligeiros por estilhaços e concussões” e estão “em processo de regresso ao serviço”, acrescentando que a situação permanece “instável”.

As forças norte-americanas adiantaram ainda que as principais operações de combate vão continuar, não tendo sido divulgados mais pormenores sobre as circunstâncias das baixas.

Este foi o primeiro anúncio de mortes de militares norte-americanos na operação contra o Irão, numa escalada que inclui a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e ataques de retaliação de Teerão contra Estados do Golfo aliados de Washington e contra Israel.

Na sua intervenção de vídeo no início da operação, na madrugada de sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha admitido a possibilidade de baixas entre as suas forças.

Em resposta à ofensiva de sábado, que matou altos responsáveis iranianos, a República Islâmica lançou ataques generalizados contra vários países vizinhos que albergam bases norte-americanas, bem como contra Israel, onde nove pessoas morreram hoje, segundo equipas de resgate, tendo a Guarda Revolucionária Islâmica reivindicado uma ofensiva “em grande escala” e sublinhado, através de um responsável, que os alvos eram bases dos EUA na região e não os países vizinhos em si.

Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

Donald Trump afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.

O Irão já confirmou a morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.