Três militares norte-americanos foram mortos e cinco ficaram feridos

Três militares norte-americanos morreram e cinco ficaram gravemente feridos em operações contra o Irão, informou hoje o Exército dos Estados Unidos.
O Comando Central dos EUA (CENTCOM) indicou, numa publicação na rede social Facebook, que vários outros militares “sofreram ferimentos ligeiros por estilhaços e concussões” e estão “em processo de regresso ao serviço”, acrescentando que a situação permanece “instável”.
As forças norte-americanas adiantaram ainda que as principais operações de combate vão continuar, não tendo sido divulgados mais pormenores sobre as circunstâncias das baixas.
Este foi o primeiro anúncio de mortes de militares norte-americanos na operação contra o Irão, numa escalada que inclui a morte do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, e ataques de retaliação de Teerão contra Estados do Golfo aliados de Washington e contra Israel.
Na sua intervenção de vídeo no início da operação, na madrugada de sábado, o Presidente norte-americano, Donald Trump, tinha admitido a possibilidade de baixas entre as suas forças.
Em resposta à ofensiva de sábado, que matou altos responsáveis iranianos, a República Islâmica lançou ataques generalizados contra vários países vizinhos que albergam bases norte-americanas, bem como contra Israel, onde nove pessoas morreram hoje, segundo equipas de resgate, tendo a Guarda Revolucionária Islâmica reivindicado uma ofensiva “em grande escala” e sublinhado, através de um responsável, que os alvos eram bases dos EUA na região e não os países vizinhos em si.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para “eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano”, e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
Donald Trump afirmou que a operação visa “eliminar ameaças iminentes” do Irão e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justifica a ação conjunta contra o que classificou como uma “ameaça existencial”.
O Irão já confirmou a morte do ‘ayatollah’ Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989 e decretou um período de luto de 40 dias.
Os líderes alemães, franceses e britânicos declararam-se hoje prontos para “ações defensivas necessárias e proporcionadas” face às respostas iranianas,...
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, previu hoje que os ataques contra o Irão irão continuar nas próximas quatro semanas, admitindo...
O atirador que matou duas pessoas e feriu 14 num bar do estado norte-americano do Texas vestia roupa com motivos islâmicos e iranianos e o FBI está a investigar...
A Arábia Saudita intercetou hoje mísseis iranianos dirigidos ao Aeroporto Internacional de Riade e à Base Aérea do príncipe Sultan, que acolhe militares...
Arrancou hoje, prolongando-se pela tarde de amanhã, entre as 15h00 e as 20h00, a 9.ª edição da Pérola Wine Fest, uma organização da empresa Pérola dos...
Os Emirados Árabes Unidos fecharam a sua embaixada no Irão e retiraram o embaixador em resposta aos ataques iranianos, segundo um comunicado do Ministério...
Os países do Golfo vão reunir-se por videoconferência hoje para discutir uma “resposta unificada” ao segundo dia de ataques de Teerão na região, em retaliação...
Victor Gomes, ex-árbitro de futebol, lusodescendente com as suas origens na Madeira, encontra-se retido em Doha, devido ao encerramento do espaço aéreo...
Uma madeirense, residente na Calheta, que está no Dubai com a família, relatou ao JM os momentos de angústia que viveu ontem quando começaram a ouvir os...
