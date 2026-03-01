PS pede esclarecimentos sobre alegada fraude com fundos europeus

A presidente do PS-Madeira afirmou, hoje, que o Governo Regional tem a obrigação de vir a público prestar esclarecimentos sobre o caso de alegada fraude com fundos europeus, nomeadamente no âmbito do PRODERAM, informa o partido em nota de imprensa.

Célia Pessegueiro, que este domingo visitou a Exposição Regional da Anona, no Faial, referiu-se às investigações judiciais que foram públicas nos últimos dias e que, inclusive, levaram à constituição de três funcionários públicos como arguidos, salientando que o Governo, enquanto tutelar dos fundos comunitários, tem de dar as devidas explicações sobre o caso, acrescenta a mesma nota.

“São verbas públicas que estão aqui envolvidas. O secretário regional da Agricultura não pode rir-se quando lhe é feita uma questão em relação a estes assuntos e ficar sem dar uma resposta sobre o que está a acontecer e, sobretudo, sem esclarecer quem são os técnicos do Governo que estão envolvidos neste caso”, declarou, conforme citado no comunicado.

“Há, com certeza, trabalhadores que fazem bem o seu trabalho e que não podem estar sob suspeita quando uns não fazem o seu e são responsáveis por haver este tipo de investigações, que lançam uma névoa sobre a a utilização dos fundos comunitários”, disse ainda.

Por outro lado, encontrando-se na Festa da Anona, Célia Pessegueiro aproveitou para reforçar a proposta que o PS deu entrada na Assembleia Legislativa da Madeira, para seguir para o Parlamento nacional, no sentido de garantir a isenção do IRS e a antecipação da idade da reforma para os 60 anos para os agricultores que requeiram o Estatuto da Agricultura Familiar, acrescenta o comunicado enviado pelo Partido Socialista.