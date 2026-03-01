Nuno Maciel destaca apoio à produção de anona e reforço de incentivos

O secretário regional da Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, reafirmou o compromisso do Governo Regional com o apoio aos agricultores e à produção de anona durante a sua intervenção na Festa da Anona, que decorre hoje no Faial, concelho de Santana.

O governante destacou o papel do certame na valorização da agricultura local e anunciou o reforço dos apoios à produção através de fundos comunitários.

Na sua intervenção, Nuno Maciel sublinhou que o evento, organizado pela Casa do Povo do Faial, representa um exemplo de dinamização das políticas agrícolas de base local e deve afirmar-se cada vez mais como uma iniciativa de âmbito regional, capaz de representar a produção agrícola da Madeira como um todo.

O secretário regional recordou que o certame resulta de um projeto iniciado há cerca de 35 anos e que continua a ser concretizado com o apoio das instituições locais e do Governo Regional, destacando a importância da anona para a economia agrícola e para a identidade rural da região.

Segundo afirmou, esta cultura contribui não só para o rendimento das famílias agrícolas, como também para a preservação da paisagem e para a atratividade turística.

Entre as medidas anunciadas, o governante destacou o reforço dos apoios à produção de anona através do programa POSEI, “com um aumento de 20%” nos incentivos destinados aos agricultores.

O objetivo, explicou, é aumentar o rendimento dos produtores, apostando simultaneamente no apoio técnico, na inovação e na introdução de novas tecnologias no setor.

Nuno Maciel adiantou ainda que a campanha deste ano deverá atingir cerca de “1.100 toneladas de produção, com um valor estimado de 2,7 milhões de euros para os agricultores” e um preço médio aproximado de 2,5 euros por quilo. Apesar de a produção ainda não ter atingido os níveis registados em 2019 e 2020, o governante salientou que o valor de comercialização tem vindo a melhorar.

O secretário regional destacou também que a produção regional de anona está atualmente escoada, referindo que as grandes superfícies comerciais têm manifestado interesse em adquirir maiores quantidades de produto regional.