Presidente do Irão anuncia nova liderança interina

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, anunciou hoje que um novo conselho de liderança interino iniciou funções após a morte no sábado do líder supremo, Ali Khamenei, nos ataques israelita e norte-americanos contra Teerão.

“O Conselho de Direção Interino iniciou os trabalhos (...). Continuaremos com todas as nossas forças no caminho traçado pelo imã Khomeini”, fundador da República Islâmica, declarou Pezeshkian, segundo a agência francesa AFP.

A República Islâmica “esmagará com força as bases do inimigo”, acrescentou.

Pezeshkian fez o comentário numa mensagem pré-gravada transmitida pela televisão estatal iraniana, noticiou a agência norte-americana AP.

O Presidente é um dos três membros que integram o conselho interino.

Os restantes são o chefe do poder judicial, o clérigo Gholam Hossein Mohseni Ejehei, e o ‘ayatollah’ Ali Reza Arafi.

O conselho ficou encarregado de assegurar a transição no Irão após a morte de Ali Khamenei, que liderava o regime desde 1989.

Ali Khamenei, 86 anos, foi morto nos primeiros bombardeamentos contra Teerão lançados por Israel e pelos Estados Unidos juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares.

Esta é a segunda vez que o Irão vai escolher um líder supremo, depois de Ali Khamenei ter sucedido ao ‘ayatollah’ Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica após a revolução de 1979 que depôs a monarquia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.