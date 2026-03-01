Presidente do Irão anuncia nova liderança interina

O Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, anunciou hoje que um novo conselho de liderança interino iniciou funções após a morte no sábado do líder supremo, Ali Khamenei, nos ataques israelita e norte-americanos contra Teerão.
“O Conselho de Direção Interino iniciou os trabalhos (...). Continuaremos com todas as nossas forças no caminho traçado pelo imã Khomeini”, fundador da República Islâmica, declarou Pezeshkian, segundo a agência francesa AFP.
A República Islâmica “esmagará com força as bases do inimigo”, acrescentou.
Pezeshkian fez o comentário numa mensagem pré-gravada transmitida pela televisão estatal iraniana, noticiou a agência norte-americana AP.
O Presidente é um dos três membros que integram o conselho interino.
Os restantes são o chefe do poder judicial, o clérigo Gholam Hossein Mohseni Ejehei, e o ‘ayatollah’ Ali Reza Arafi.
O conselho ficou encarregado de assegurar a transição no Irão após a morte de Ali Khamenei, que liderava o regime desde 1989.
Ali Khamenei, 86 anos, foi morto nos primeiros bombardeamentos contra Teerão lançados por Israel e pelos Estados Unidos juntamente com dezenas de outros dirigentes políticos e militares.
Esta é a segunda vez que o Irão vai escolher um líder supremo, depois de Ali Khamenei ter sucedido ao ‘ayatollah’ Ruhollah Khomeini, fundador da República Islâmica após a revolução de 1979 que depôs a monarquia.
O Presidente norte-americano, Donald Trump, deu indicações de que a operação visava o derrube do regime do Irão e incitou o povo iraniano a tomar o poder após a intervenção militar conjunta com Israel.
Os líderes alemães, franceses e britânicos declararam-se hoje prontos para “ações defensivas necessárias e proporcionadas” face às respostas iranianas,...
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, previu hoje que os ataques contra o Irão irão continuar nas próximas quatro semanas, admitindo...
O atirador que matou duas pessoas e feriu 14 num bar do estado norte-americano do Texas vestia roupa com motivos islâmicos e iranianos e o FBI está a investigar...
A Arábia Saudita intercetou hoje mísseis iranianos dirigidos ao Aeroporto Internacional de Riade e à Base Aérea do príncipe Sultan, que acolhe militares...
Os Emirados Árabes Unidos fecharam a sua embaixada no Irão e retiraram o embaixador em resposta aos ataques iranianos, segundo um comunicado do Ministério...
Os países do Golfo vão reunir-se por videoconferência hoje para discutir uma “resposta unificada” ao segundo dia de ataques de Teerão na região, em retaliação...
