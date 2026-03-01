MADEIRA Meteorologia
Santana: Governo garante que não esqueceu nó do Cortado

    Santana: Governo garante que não esqueceu nó do Cortado
Romina Barreto

Jornalista

Região
Data de publicação
01 Março 2026
16:01

Na festa da anona, o governante reiterou que o Executivo regional continuará a apoiar o setor primário em todos os concelhos da Madeira, sublinhando que estão previstas várias iniciativas agrícolas para o concelho de Santana ao longo do ano.

Aproveitou ainda a ocasião para reafirmar o compromisso com investimentos previstos para o município.

A encerrar a intervenção, Nuno Maciel destacou que o Governo Regional não esqueceu a promessa do nó do cortado, constando do plano de investimentos do executivo.

