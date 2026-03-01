Santana: Governo garante que não esqueceu nó do Cortado

Na festa da anona, o governante reiterou que o Executivo regional continuará a apoiar o setor primário em todos os concelhos da Madeira, sublinhando que estão previstas várias iniciativas agrícolas para o concelho de Santana ao longo do ano.
Aproveitou ainda a ocasião para reafirmar o compromisso com investimentos previstos para o município.
A encerrar a intervenção, Nuno Maciel destacou que o Governo Regional não esqueceu a promessa do nó do cortado, constando do plano de investimentos do executivo.
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
E se num repente lhe saísse aquele prémio dos jogos da Santa Casa que diz criar excêntricos de um dia para outro? Aquele em que até os mais desafogados...
Dizem que a primavera começa em março. Como se a vida obedecesse ao calendário. Como se o florescimento tivesse hora marcada, como se todas as árvores...
DO FIM AO INFINITO
Naquele tempo, quando eu era jovem, belo e imortal, tinha uma amiga mais velha, talvez uns dez anos mais velha, já não me lembro bem, a quem costumava...
Porque sou pela MUDANÇA, compreendo o desencanto e a correspondente desconfiança dos Jóvens ante os Sistemas Políticos europeus.
Os jovens perceberam,...
Na semana passada, a democracia lusa presenciou um pequeno estremecimento no parlamento aquando do elo(quente) discurso de Hugo Soares. E que discurso,...
Temos de acabar com o conceito de afirmação de masculinidade de que “homem que é homem tem de expor o seu órgão para se afirmar”.
Países evoluídos, têm...
SIGA FREITAS
Recentemente, vimos a comunicação social portuguesa tratar um episódio de racismo como se fosse apenas mais um lance polémico de um jogo de futebol, felizmente...
Os líderes alemães, franceses e britânicos declararam-se hoje prontos para “ações defensivas necessárias e proporcionadas” face às respostas iranianas,...
O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, previu hoje que os ataques contra o Irão irão continuar nas próximas quatro semanas, admitindo...
O atirador que matou duas pessoas e feriu 14 num bar do estado norte-americano do Texas vestia roupa com motivos islâmicos e iranianos e o FBI está a investigar...
A Arábia Saudita intercetou hoje mísseis iranianos dirigidos ao Aeroporto Internacional de Riade e à Base Aérea do príncipe Sultan, que acolhe militares...
Arrancou hoje, prolongando-se pela tarde de amanhã, entre as 15h00 e as 20h00, a 9.ª edição da Pérola Wine Fest, uma organização da empresa Pérola dos...
Os Emirados Árabes Unidos fecharam a sua embaixada no Irão e retiraram o embaixador em resposta aos ataques iranianos, segundo um comunicado do Ministério...
Os países do Golfo vão reunir-se por videoconferência hoje para discutir uma “resposta unificada” ao segundo dia de ataques de Teerão na região, em retaliação...
Victor Gomes, ex-árbitro de futebol, lusodescendente com as suas origens na Madeira, encontra-se retido em Doha, devido ao encerramento do espaço aéreo...
Uma madeirense, residente na Calheta, que está no Dubai com a família, relatou ao JM os momentos de angústia que viveu ontem quando começaram a ouvir os...
Um ciclista sentiu-se mal e caiu inanimado no chão, levando ao cancelamento da prova de ciclismo da Taça da Madeira.
Aconteceu há instantes, junto à Praça...