Autarca de Santana lança farpa e apela à transparência nos fundos comunitários

O presidente da Câmara Municipal de Santana, o centrista Dinarte Fernandes, destacou este domingo a importância dos eventos agrícolas para a promoção e desenvolvimento do concelho, durante o encerramento da Festa da Anona, no Faial.
Na sua intervenção, Dinarte Fernandes lembrou que, ao longo do ano, o município acolhe vários certames ligados ao setor primário, como a Festa do Limão, a Mostra da Truta e da Sidra e o Festival Agrícola da Madeira, convidando a população a participar nas próximas edições. “Não temos nenhuma vergonha em assumir-nos como um território agrícola, com elevado potencial neste setor”, afirmou.
O autarca reconheceu, no entanto, alguns desafios, como o envelhecimento dos agricultores, defendendo a necessidade de incentivar os mais jovens a abraçar a agricultura como uma atividade rentável. Nesse sentido, sublinhou a importância dos apoios públicos e da sua divulgação junto dos produtores.
Entre as medidas municipais, destacou o apoio à água de rega, através do qual a autarquia assume os custos suportados pelos agricultores. Referiu ainda o incentivo ao cultivo do trigo, cuja produção tem aumentado, sobretudo na freguesia de São Jorge, contribuindo para a produção de farinha e do tradicional pão de Santana, bem como para a preservação das casas típicas do concelho.
Dinarte Fernandes apelou também ao apoio das entidades regionais ao setor agrícola local e à garantia de transparência e equidade no acesso a fundos comunitários, considerando estes apoios essenciais para o desenvolvimento do concelho.
