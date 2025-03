O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará amanhã, às 16h, no Quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos para entregar uma carrinha de nove lugares à Associação Solidária e de Intervenção Comunitária do Garachico (ASICG).

A entrega faz parte de um projeto vencedor do Orçamento Participativo da RAM, com 756 votos, e visa oferecer transporte de passageiros com mobilidade reduzida à população local.

O projeto, com um orçamento de 142.233,10 €, envolve várias parcerias e inclui também a criação de um Banco de Ajudas Técnicas para apoio à mobilidade da população sénior da freguesia, com aquisição de material ortopédico e geriátrico.