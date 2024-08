Arraial do Monte: Autarquia realiza reparações e manutenções no Largo da Fonte

No âmbito da preparação para Festa do Monte, a Câmara Municipal do Funchal teve alguns dos seus serviços, recentemente, no centro da freguesia, para procederem a diversos arranjos e reparações, tais como uma grande reparação de varandas metálicas e de madeira na zona central (Largo da Fonte e jardins), e que inclui pintura, reparação de bancos, de pavimentos e de calçada, incluindo a calçada rolada e a de pedra navalheira, bem como das redes de rega de jardins, monda de arruamentos, a que se junta a limpeza e monda de jardins e ainda a limpeza do fontanário do Largo da Fonte.

Refira-se que o Arraial do Monte realiza-se a 15 de Agosto (dia) e que as novenas já começaram – no dia 5 – indo até 13, sendo uma festividade que tem primado nos últimos anos por um retorno às tradições. Este ano o horário dos despiques foi alargado até às 02:00.

Recorde-se que a autarquia apoia estas festividades com 45 mil euros, verba que inclui o pagamento da policia, decorações, ornamentações no exterior, diversas manutenções gerais que foram feitas, eletrificação, assim como a instalação de 16 casas de banho portáteis