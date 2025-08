O Estreito da Calheta prepara-se para receber o arraial do ano, com a Festa do Santíssimo Sacramento e Festa da Nossa Senhora da Graça, agendadas para os dias 14, 15, 16 e 17 de agosto.

Com organização da Confraria da Nossa Senhora da Graça, da Confraria do Santíssimo Sacramento, do povo e dos emigrantes da freguesia, ao longo destes quatro dias há um programa repleto de muita fé, música e animação.

O arranque da festa, na quinta-feira, 14 de agosto - véspera da Nossa Senhora da Graça, está aprazado para o meio-dia, com a Girândola de Fogo. Às 20h00, será celebrada a Missa, seguindo-se a animação com João Quintino e sua banda. Pelas 22h45, sobe ao palco Márcio Amaro, a antecipar o espetáculo pirotécnico à 00h00. Às 00h30, a festa continua ao som dos Triova Voices, que depois darão espaço à ‘a La Hora Loca’, à 1h30, com DJ Daniel Caires, estando o encerramento previsto para as 3 da madrugada.

Sexta-feira, dia da Festa da Nossa Senhora da Graça, a Missa Às 16h00. Duas horas depois haverá animação com a Banda Municipal de Câmara de Lobos, o Grupo Folclórico da Calheta, os Banda Fixe, Brado e ainda Miro Freitas e a sua banda. A partir da uma, os ritmos serão do I Love Pimba Superstar DJ.

Sábado, 16 de agosto, véspera do Santíssimo Sacramento, o arraial começa às 12h00, com a tradicional Girândola de Fogo. Às 20h00 será celebrada a Missa seguida da atuação da Banda Municipal de Câmara de Lobos. Álvaro Florença e João Vinagre serão os cabeça-de cartaz deste dia, sendo que a partir da 01h30 a noite faz-se ao rtimo do DJ Tony F.

No domingo, será celebrada a Festa do Santíssimo Sacramento, com Missa às 16h00. Às 17h45 há a atuação da Banda Municipal de Câmara de Lobos, às 18h30 do Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha; às 19h30 D’Canto a Canto20h15 - Os D’Arraial by Pedro Garcia e às 21h30 os Kontraband.

A despedida, às 23h00, ficará a cargo da pela Banda Municipal de Câmara de Lobos, a antecipar, a partir das 23h30, a atuação do DJ Pedro Pestana, com encerramento previsto para a 01h00.