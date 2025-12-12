Ucrânia: Rússia desconfia de abertura de Zelenski a eleições

A Federação Russa acusou hoje o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de só admitir a hipótese de convocar eleições, como exigido por Estados Unidos da América (EUA) e Rússia, para alcançar um cessar-fogo.
“Não se pode descartar a possibilidade de que ele (Zelensky) veja isso (eleições), simplesmente, como uma forma de alcançar um cessar-fogo. Só isso”, disse o assessor de política internacional do Kremlin, Yuri Ushakov, à cadeia russa RT.
Moscovo negou esta semana uma eventual trégua nos mútuos ataques com drones a infraestruturas de produção e distribuição de energia, num conflito formalmente iniciado em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia por tropas russas.
“Estamos a trabalhar para a Paz, não para uma trégua”, o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.
A Rússia recusa-se a declarar um cessar-fogo, argumentando que isso apenas serviria para a Ucrânia ter tempo para se rearmar e reforçar posicionamentos táticos nos diversos campos de batalha.
Em novembro, o presidente russo, Vladimir Putin, frisou que, “é praticamente impossível, impossível do ponto de vista jurídico”, chegar a acordo com Kiev, porque, argumentou, Zelensky perdeu “legitimidade” ao não convocar eleições quando o seu mandato expirou, em maio de 2024, ao do que se passou na Rússia.
Zelensky disse esta semana estar disposto a modificar a legislação ucraniana para permitir eleições antes do fim da guerra, mas pediu garantias de segurança aos EUA e restantes aliados europeus.
O líder ucraniano reconheceu que a única maneira de a Rússia aceitar um cessar-fogo é se o acordo-quadro de Paz, apoiado pelo presidente norte-americano, Donald Trump, for mesmo assinado.
Ushakov também sublinhou que a Rússia ainda não recebeu a versão modificada pelos mediadores europeus do plano de Paz para a região gizado pelos EUA, acrescentado que “haverá muita coisa” de que o Kremlin não vai gostar.
